В НХЛ столкнулись с дефицитом клюшек из-за коронавируса

Новости спорта:В конце января китайские производители прекратили поставки спортинвентаря.

Игроки и клубы Национальной хоккейной лиги столкнулись с проблемой дефицита игровых клюшек. Об этом сообщает Boston Globe.

По информации источника, 75% игроков Лиги пользуются спортинвентарем, который производится в Китае. Проблема возникла после того, как в Поднебесной начали бороться со вспышкой коронавируса.

Клубы заказывали клюшки в Китае, однако из-за остановившихся производств новая поставка была сорвана. Сами производители клюшек заявляют, что в магазинах клюшек хватит до конца сезона в НХЛ. При этом компании приостановили прием индивидуальных заказов.

Напомним, вспышка коронавируса 2019-nCoV произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Власти Китая уже подтвердили более 42 тысяч случаев заражения новой болезнью.