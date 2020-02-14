"Он принесет с собой взрыв": Top Rank подписала именитого боксера

Новости спорта:Top Rank официально объявила о подписании контракта с 32-летним колумбийским супертяжеловесом Оскаром Ривасом.

Промоутерская компания Top Rank официально объявила о подписании контракта с 32-летним колумбийским супертяжеловесом Оскаром Ривасом (26-1-0, 18 KO). Об этом говорится в официальном сообщении промоушена в Twitter.

«Он принесет с собой взрыв. Оскар «Кабум» Ривас подписал долгосрочное промоутерское соглашение с Top Rank, пополнив и без того «заряженный» супертяжелый ростер TR».

Ривас не выступал с июля, когда в Лондоне по итогам двенадцати раундов уступил единогласным решением судей местному претенденту Диллиану Уайту (27-1-0, 18 KO), по ходу боя отправив его в нокдаун.

Напомним, в конце января стало известно, что Top Rank достигла соглашения с еще одним небезызвестным тяжем – 31-летним американским проспектом Джаррелом Миллером (23-0-1, 20 KO), не выходившим в ринг с ноября 2018 года из-за допинговой дисквалификации.