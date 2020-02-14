Арум назвал предварительную дату боя Ломаченко - Лопес

Новости спорта:Боб Арум рассказал о планах на бой Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса.

Промоутер и основатель компании Top Rank Promotions Боб Арум рассказал о планах на бой Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса. По его словам, он надеется закончить организационные вопросы к концу следующей недели.

«Разговор идет, но наша базовая дата 30 мая. Все должно пройти на Мэдисон-сквер-гарден, в Нью-Йорке. Моя цель — завершить переговоры до 22 февраля», — цитирует Боба Арума Boxingscene.com.

В данный момент Ломаченко и Лопес все еще не могут договориться о гонорарах за бой. Вчера Арум встретился с представителем украинца Эгисом Климасом, а также с менеджером Лопеса Дэвидом Маквотером.

Ранее сообщалось, что поединок украинца и американца может быть показан на телеканале ESPN по системе pay-per-view.

Лопес в декабре прошлого года победил Ричарда Комми (29-3, 26 KO) в бою за титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF, которого Ломаченко не хватает для статуса абсолютного чемпиона мира.

Ломаченко (14-1, 10 КО) в последний день минувшего лета единогласным решением судей победил Люка Кэмпбелла и выиграл вакантный чемпионский пояс WBC. В октябре WBC освободил украинца от необходимости проводить обязательную защиту титула, назначив его франчайзинговым чемпионом организации.