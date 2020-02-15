Обнародовано имя следующего соперника Поветкина

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Суббота, 15.02.2020
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13:08 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Эдди Хирн заявил, что российский супертяжеловес Александр Поветкин в следующем бою встретится с британцем Диллианом Уайтом.

Известный британский промоутер Эдди Хирн заявил, что российский супертяжеловес Александр Поветкин в следующем бою встретится с британцем Диллианом Уайтом.

"Мы уже согласовали этот поединок. Осталось только выбрать дату и место. Думаю, что поединок Уайта с Поветкиным состоится либо 25 апреля, либо 2 мая.

Хочу, чтобы в андеркарте боксировали Филип Хргович и Мартин Баколе. Мне очень нравятся эти парни и мы включим этот бой в андеркарт после анонса поединка Уайт - Поветкин", - приводит слова Хирна talkSPORT.

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Напомним, что Поветкин провел свой последний поединок в декабре в андеркарте реванша Энди Руис - Энтони Джошуа, где встречался с Майклом Хантером. Поединок завершился вничью.

Ранее российский супертяжеловес заявил о желании стать чемпионом.

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Александр Поветкин, Эдди Хирн, Диллиан Уайт.
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