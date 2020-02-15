Обнародовано имя следующего соперника Поветкина

Новости спорта:Эдди Хирн заявил, что российский супертяжеловес Александр Поветкин в следующем бою встретится с британцем Диллианом Уайтом.

Известный британский промоутер Эдди Хирн заявил, что российский супертяжеловес Александр Поветкин в следующем бою встретится с британцем Диллианом Уайтом.

"Мы уже согласовали этот поединок. Осталось только выбрать дату и место. Думаю, что поединок Уайта с Поветкиным состоится либо 25 апреля, либо 2 мая.

Хочу, чтобы в андеркарте боксировали Филип Хргович и Мартин Баколе. Мне очень нравятся эти парни и мы включим этот бой в андеркарт после анонса поединка Уайт - Поветкин", - приводит слова Хирна talkSPORT.

Напомним, что Поветкин провел свой последний поединок в декабре в андеркарте реванша Энди Руис - Энтони Джошуа, где встречался с Майклом Хантером. Поединок завершился вничью.

Ранее российский супертяжеловес заявил о желании стать чемпионом.