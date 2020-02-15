Бетербиев возвращается на ринг: дата и место боя

Новости спорта:Бой чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева и китайца Мэн Фаньлуна официально подтвержден.

Бой чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева и китайца Мэн Фаньлуна официально подтвержден и состоится 28 марта в Квебеке, передает Top Rank Boxing.

В рамках грядущего поединка российский боксер проведет обязательную титульную защиту.

В последнем бою Бетербиев в результате технического нокаута в десятом раунде победил украинца Александра Гвоздика, объединив чемпионские пояса в полутяжелом весе.

Мэн в последнем поединке техническим нокаутом во втором раунде одержал победу над мексиканцем Гилберто Рубио.