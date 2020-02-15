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Майки Гарсия ожидает нокаут в бою Ломаченко - Лопес

Майки Гарсия ожидает нокаут в бою Ломаченко - Лопес
08:59 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Майки Гарсия сделал прогноз на бой в пользу Василия Ломаченко.

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (39-1, 30 КО) прокомментировал бой чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) против обладателя титула IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).

Американец считает, что украинец в этом бою одержит победу решением судей, однако не удивится, если Лопес нокаутирует Ломаченко.

"Это реальный бой и большая возможность для Лопеса. Теофимо большой, мощный, молодой, и, к тому же, очень голоден. Думаю, это доставит Ломаченко проблем.

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Все же, думаю, Ломаченко сделает достаточно для победы. Он все еще боксирует лучше, но при этом я абсолютно не удивлюсь, если Теофимо поймает его и нокаутирует. Ломаченко не настолько большой, он полулегковес, который боксирует в чужом весе. А Лопес находится в своем дивизионе, и он большой, быстрый и сильный.

Это будет хороший бой. Мой прогноз – победа Ломаченко решением судей, но это будет непросто. Будет приблизительно так же, как и с Линаресом. Хорхе тоже был больше, что и доставило проблем Василию.

Поэтому, Лопес составит хорошую конкуренцию Ломаченко", - сказал Гарсия в интервью для YouTube-канала Fino Boxing.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Майки Гарсия, Теофимо Лопес.
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