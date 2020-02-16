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Флойд Мейвезер vs Хулио Сезар Чавес: названы дата и место боя

Флойд Мейвезер vs Хулио Сезар Чавес: названы дата и место боя
08:54 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Матч состоится 19 сентября в Лас-Вегасе.

Экс-чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес (51-4-1, 33 КО) проведет следующий бой с непобежденным бывшим чемпионом Флойдом Мейвезером (50-0-0, 27 КО).

Матч состоится 19 сентября в Лас-Вегасе. Сообщение о поединке и дате его проведения мексиканец опубликовал в твиттере.

Чавес-младший в декабре уступил Дэниелу Джейкобсу техническим нокаутом после пятого раунда. Сам мексиканец настаивал, что соперник дрался грязно и хочет провести матч-реванш.

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Флойд Мейвезер не выходил на ринг с 2017 года, когда он победил борца смешанных единоборств ирландца Конора Макгрегора в поединке по правилам бокса. Американец анонсировал свое возвращение на ринг потенциальными поединками с Макгрегором или Хабибом.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Хулио Сезар Чавес, Бокс новости.
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