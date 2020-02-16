Михайличенко: Успешен ли этот сбор Динамо? Это покажут чемпионат и Кубок

Новости спорта:Тренер киевлян высказался касательно итогов подготовки команды в зимнее межсезонье.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко оценил работу команды на тренировочном сборе в Турции.

"Успешен ли этот сбор? Это покажут чемпионат и Кубок. Хорошо, что мы выполнили всю запланированную работу. Спарринги, которые мы провели, были качественными. Удалось и проверить себя в деле, и получить необходимую нагрузку.

Спарринг против тбилисского Динамо был достаточно хорош и по скоростям, и по борьбе. Вообще, грузинские команды всегда отличались хорошей техникой. Было очень много единоборств один в один, много скоростного движения. Для нас это был хороший товарищеский матч.

В данный момент у нас практически каждая позиция дублируется, если учитывать то, что скоро вернется Витя Цыганков. Есть конкуренция на каждой позиции, это очень хорошо. В основной обойме уже Сирота, Романчук, Забарный, Цитаишвили и Вивчаренко. У нас есть и резерв, и хорошая конкуренция.

Достаточно ли кадрового потенциала? Это покажет только время. Сейчас самое главное - как мы будем его использовать и как игроки проявят себя. От этого очень много зависит. А говорить абстрактно нет смысла", - заявил Михайличенко.