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"Будет нокаут": Холифилд - о реванше Уайлдер - Фьюри

"Будет нокаут": Холифилд - о реванше Уайлдер - Фьюри
08:55 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Эвандер Холифилд дал свой прогноз на предстоящий бой-реванш между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд дал свой прогноз на предстоящий бой-реванш между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

"Я считаю, что шансы 50/50. Уайлдер способен отправить в нокаут любого боксера. Что касается Фьюри, то он очень умный парень.

Выиграет тот, кто сможет проявить себя с лучшей стороны и показать свой бокс. Каждый может придумать оправдания, но победит тот, кто их не ищет.

Уайлдер постарается нокаутировать, ведь он это умеет. Фьюри нужно много ударов, что бы поразить соперника. Ему будет сложнее", - сказал Холифилд в интервью Metro.

Фьюри рассказал, как отправит Уайлдера на канвас

Напомним, что первый бой между Уайлдером и Фьюри состоялся в декабре 2018 года и завершился ничьей. Реванш Уайлдер - Фьюри пройдет 22 февраля в США.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Эвандер Холифилд.
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