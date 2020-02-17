"Я стал зверем": Райан Гарсия - о своих боксерских способностях

Новости спорта:Боксер считает, что в молодом возрасте уже выглядит устрашающе.

Американский боксер легкого веса Райан Гарсия (20-0-0) рассказал, что в столь молодом возрасте уже устрашает своих соперников.

"В бою с Фонсекой было все просто идеально. Я получал удовольствие от данного поединка. Когда я выходил в ринг, то понимал, что готовлюсь совершить нечто особенное.

Я так много работал, чтобы выбраться в топы. Знаете, у меня это получилось. Я горжусь собой.

Когда бой начался, то я понял, что ему сейчас не повезет. Все насмешки надо мной уже позади. Я стал гр*банным зверем в 21 год", - сказал Гарсия в интервью Boxing Scene.

Стоит отметить, что в последнем поединке Райан Гарсия за 80 секунд нокаутировал Франциско Фонсеку.