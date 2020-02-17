Уайлдер: Фьюри собирается сыграть в соответствии с моими планами на бой

Новости спорта:Если Фьюри вступит с Уайлдером в открытый бой, то это будет короткая ночь бокса.

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер прокомментировал слова британского боксёра Тайсона Фьюри о том, что в матче-реванше тот собирается оказывать серьёзное давление на обладателя титула и вести бой в агрессивном стиле.

«Как вы все знаете, я прессинговал его весь первый поединок, он избегал открытого боя со мной. Если во время реванша он собирается сделать обратное и атаковать меня, выкладываясь по полной, то, вы знаете, это будет интересный бой. Это будет короткая ночь бокса, но интересная битва. Насчёт интересных боёв и коротких ночей ты всегда можешь на меня рассчитывать, детка, потому что мне не платят за сверхурочные. Он собирается сыграть в соответствии с моими планами на бой. Я с нетерпением жду начала поединка, чтобы увидеть будет ли он следовать своему плану. Это будет интересно», — цитирует Уайлдера BoxingScene.

На счету Деонтея Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом) в 43 поединках в профессиональном боксе. В активе Тайсона Фьюри 29 побед (20 нокаутом) в 30 боях. Первый бой между боксёрами, в декабре 2018 года, завершился вничью. 22 февраля состоится матч-реванш боксёров.