Скачать
Понедельник, 17.02.2020
Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд NBA: статистика украинца
Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд NBA
Каратистка Терлюга завоевала золото турнира в Дубае
Каратистка Терлюга завоевала золото турнира в Дубае
Команда Леброна добыла невероятную победу в Матче всех звезд NBA
Команда Леброна добыла невероятную победу в Матче всех звезд NBA
Манчестер Сити обжалует решение UEFA
Манчестер Сити обжалует решение UEFA

Уайлдер: Фьюри собирается сыграть в соответствии с моими планами на бой

Уайлдер: Фьюри собирается сыграть в соответствии с моими планами на бой
19:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Если Фьюри вступит с Уайлдером в открытый бой, то это будет короткая ночь бокса.

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер прокомментировал слова британского боксёра Тайсона Фьюри о том, что в матче-реванше тот собирается оказывать серьёзное давление на обладателя титула и вести бой в агрессивном стиле.

«Как вы все знаете, я прессинговал его весь первый поединок, он избегал открытого боя со мной. Если во время реванша он собирается сделать обратное и атаковать меня, выкладываясь по полной, то, вы знаете, это будет интересный бой. Это будет короткая ночь бокса, но интересная битва. Насчёт интересных боёв и коротких ночей ты всегда можешь на меня рассчитывать, детка, потому что мне не платят за сверхурочные. Он собирается сыграть в соответствии с моими планами на бой. Я с нетерпением жду начала поединка, чтобы увидеть будет ли он следовать своему плану. Это будет интересно», — цитирует Уайлдера BoxingScene.

Игрок Шахтера перешел в Лех

На счету Деонтея Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом) в 43 поединках в профессиональном боксе. В активе Тайсона Фьюри 29 побед (20 нокаутом) в 30 боях. Первый бой между боксёрами, в декабре 2018 года, завершился вничью. 22 февраля состоится матч-реванш боксёров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, WBC, Деонтей Уайлдер, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Допинг Логинова: Фуркад поблагодарил братьев Бе
02 Шахтер не отпустил своего игрока в США
03 Свитолина может быть довольна: Монфис выиграл турнир в Роттердаме
04 Сарри повторил рекорд Ювентуса, который держался больше, чем пятьдесят лет
05 Цуренко не смогла добыть победу на турнире в Египте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь