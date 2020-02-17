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Игрок Шахтера перешел в Лех

Игрок Шахтера перешел в Лех
17:51 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

Защитник Шахтера Богдан Бутко на правах аренды перешел в Лех. Официальный сайт Горняков сообщил об арендном соглашении до конца нынешнего сезона.

В составе Леха 29-летний футболист сможет дебютировать уже 23 февраля в матче против гданьской Лехии.

На данный момент Лех находится на пятой позиции в чемпионате Польши. Отставание от лидера Легии составляет восемь очков.

Напомним, что Бутко подтверждал рассмотрение вариантов ухода из донецкого клуба и не принимал участие в двух учебно-тренировочных сборах Горняков в Турции.

В нынешнем сезоне Бутко не провел ни единого матча за Шахтер. 29-летний защитник один раз попал в заявку Горняков на поединок 1-го тура Лиги чемпионов против Манчестер Сити (0:3). Богдан проиграл конкуренцию Сергею Болбату и Додо.

Бутко — воспитанник Шахтера. В течение карьеры защитник на правах аренды выступал за Волынь, Ильичевец (ныне Мариуполь) и российский Амкар. Действующий контракт связывает защитника с Шахтером еще на полтора года.

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Шахтер ушел на зимний перерыв на первом месте Favbet Лиги, опережая Динамо на 14 очков. В четверг, 20 февраля, Горняки сыграют первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики. 23 февраля Шахтер проведет первый матч весенней части УПЛ против Десны.

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ФК Шахтер, ФК Манчестер Сити, Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Лех, Богдан Бутко.
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