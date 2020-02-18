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Тайсон Фьюри сделал заявление о завершении карьеры

Тайсон Фьюри сделал заявление о завершении карьеры
12:03 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Фьюри заявил, что закончит карьеру, если победит Уайлдера.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри намекнул, что закончит карьеру, если победит действующего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. Напомним, матч-реванш Уайлдер — Фьюри состоится в Лас-Вегасе 22 февраля. В поединке в декабре 2018 года была зафиксирована ничья.

«Когда я побью Уайлдера, я закончу игру. Она будет завершена. Я выиграю каждый пояс, который только можно выиграть: от второстепенного до крупного. Дважды выиграю пояс The Ring, став вторым таким человеком в истории – после Мохаммеда Али.

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Поэтому мне не нужно больше сражаться. Какой смысл? Что я от этого получу?» — приводятся слова Фьюри в «твиттере» ESPN MMA.

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