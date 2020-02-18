"Его можно потрясти": Фьюри рассказал, как ему удастся одолеть Уайлдера

Новости спорта:Британец извлек урок из первого боя против Деонтея Уайлдера.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) рассказал, что уроки первого боя против чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1, 41 КО) помогут ему одержать победу в реванше.

Слова "Цыганского короля" приводит BoxingTalk.

"Самая большая ошибка, которую я совершил в прошлый раз — не развивал успех, причиняя Уайлдеру ущерб. Я не знал, насколько меня хватит, я вернулся после долгого простоя и не проходил дистанцию в 12 раундов. На этот раз я знаю, что могу пройти дистанцию, и буду бросать в Деонтея все, кроме кухонной раковины. Он не поймет, что именно его ударило. Я понял, что его можно потрясти".

"Я очень усердно готовился, выкинул все факторы, которые мне мешали. Я еще никогда не был так сфокусирован и готов, вы увидите лучшего Тайсона Фьюри, какой только может быть. Спарринги проходят хорошо, травм не было, я готов к войне, независимо от того, продлится ли она один раунд или двенадцать".