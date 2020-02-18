Альварес близок к соглашению о дате проведения боя с Сондерсом

Новости спорта:Поединок Альварес - Сондерс состоится 2 мая с 95-процентной вероятностью.

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) в ближайшее завершит переговоры о бое против Билли Джо Сондерса (29-0-0, 14 KO).

Об этом сообщил в своем Twitter инсайдер The Athletic Майк Коппинджер,

К концу недели стороны должен завершить сделку. С большой долей вероятности Альварес и Сондерс проведут бой в среднем весе 2 мая.

"Источники сообщили, что Сауль Альварес и Билли Джо Сондерс еще не договорились об условиях окончательно, но вероятность сделки составляет 95%. Стороны намерены завершить переговоры на этой неделе.

Бой должен состояться 2 мая в рамках второго среднего веса, вечер бокса будет транслировать DAZN. Задержка в переговорах возникла из-за расхождений по поводу минимальных требований в контракте Сондерса", - написал журналист.