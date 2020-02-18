СМИ: Поветкин и Уайт встретятся в конце весны

Новости спорта:Названы вероятные даты и места поединка Поветкин - Уайт.

Бывшие претенденты на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) и Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) проведут бой 25 апреля или 2 мая.

Об этом сообщил инсайдер The Athletic Майк Коппинжер.

Бой, скорее всего, состоится в Лондоне или Манчестере. Известно, что на территории Великобритании поединок покажет телеканал Sky Sports.

Ранее проведение боя Поветкин – Уайт подтвердил и британский промоутер Эдди Хирн.

В последнем бою Уайт избил Мариуша Ваха, а Поветкин в рамках того же вечера бокса оформил ничью в поединке против Майла Хантера.