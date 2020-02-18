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Хирн: Фьюри повернулся спиной к своей родной стране

Хирн: Фьюри повернулся спиной к своей родной стране
18:17 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта:Промоутер заявил, что британцу не интересно драться с Джошуа на его территории.

Промоутер Эдди Хирн заявил, что в Америке или Саудовской Аравии на боях можно заработать гораздо больше, чем в Великобритании.

Хирн уверен, что Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО), в случае победы над Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО), наверняка захочет провести бой против действующего чемпиона WBA, WBC и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 KO).

Несмотря на желание Джошуа боксировать в Англии и критику со стороны общественности за бои в Саудовской Аравии, в интервью Boxing Scene Хирн сказал, что бой пройдет за океаном.

"Мы должны быть реалистами. Джошуа хочет драться с Фьюри в Великобритании. Он сам говорил мне об этом.

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Но Фьюри повернулся спиной к своей родной стране. Последние три его поединка прошли в Америке. И он не собирается возвращаться, он более не заинтересован в том, чтобы здесь выступать.

Я получил тонну критики в свой адресс за бои Саудовской Аравии. Вы думаете, что я буду говорить обоим командам: "Вот деньги от Саудовской Аравии, но послушайте, все в действительности хотят, чтобы этот бой прошел в Великобритании". В это решение вовлечены оба лагеря, каждый из которых будет представлять на рассмотрение доступные варианты".

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Тайсон Фьюри, Джошуа, Новости спорта, Новости бокса, Эдди Хирн.
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