Джошуа: Буду драться против Усика в ближайшее время

Новости спорта:Боксер ожидает встречи с украинцем.

Британский боксер-профессионал, чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF, WBO, WBA и IBO Энтони Джошуа (24-0-1) признался, что готовится не только к бою против болгарина Курбата Пулева, но и к противостоянию против украинца Александра Усика.

"Я настроен к тому, чтобы провести бой уже в июне. Пока план таков: соперник - Пулев, а Усик будет драться с Чисорой.

Но я точно знаю, что буду драться против Усика в ближайшее время. Поэтому я готовлюсь и к данному поединку.

Очень хочу драться два или три раза в год, и это дает мне возможность хорошо планировать подготовку к любому сопернику", - признался Джошуа в интервью Sky Sports.

Стоит отметить, что поединок между Курбатом Пулевым и Энтони Джошуа состоится 20 июня в Лондоне (Великобритания).

Напомним, Энтони Джошуа уже дал свой прогноз на реванш Фьюри - Уайлдер.