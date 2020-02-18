Скачать
Вторник, 18.02.2020
Кличко: Прямо сейчас супертяжа №1 нет
Кличко: Прямо сейчас супертяжа №1 нет
Украинец Кохан завоевал еще одну лицензию на Олимпиаду в Токио
Украинец Кохан завоевал еще одну лицензию на Олимпиаду в Токио
Команда Леброна добыла невероятную победу в Матче всех звезд NBA
Команда Леброна добыла невероятную победу в Матче всех звезд NBA
Лига чемпионов возвращается: где смотреть матчи 18 февраля
Лига чемпионов возвращается: где смотреть матчи 18 февраля

Джошуа: Буду драться против Усика в ближайшее время

Джошуа: Буду драться против Усика в ближайшее время
20:28 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Боксер ожидает встречи с украинцем.

Британский боксер-профессионал, чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF, WBO, WBA и IBO Энтони Джошуа (24-0-1) признался, что готовится не только к бою против болгарина Курбата Пулева, но и к противостоянию против украинца Александра Усика.

"Я настроен к тому, чтобы провести бой уже в июне. Пока план таков: соперник - Пулев, а Усик будет драться с Чисорой.

Но я точно знаю, что буду драться против Усика в ближайшее время. Поэтому я готовлюсь и к данному поединку.

Очень хочу драться два или три раза в год, и это дает мне возможность хорошо планировать подготовку к любому сопернику", - признался Джошуа в интервью Sky Sports.

Кличко: Прямо сейчас супертяжа №1 нет

Стоит отметить, что поединок между Курбатом Пулевым и Энтони Джошуа состоится 20 июня в Лондоне (Великобритания).

Напомним, Энтони Джошуа уже дал свой прогноз на реванш Фьюри - Уайлдер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Кубрат Пулев, Александр Усик, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тайсон Фьюри сделал заявление о завершении карьеры
02 Кличко: Прямо сейчас супертяжа №1 нет
03 Блохин: Почему не получилось в Динамо?
04 Лига чемпионов возвращается: где смотреть матчи 18 февраля
05 На карманные расходы: сколько Роналду платит своей невесте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь