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Фьюри каждое воскресенье думает о суициде

Фьюри каждое воскресенье думает о суициде
21:05 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Британский супертяжеловес очень переменчив в настроении.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, что постоянно впадает в депрессию по воскресеньям. В эти моменты его посещают мысли о суициде.

«Каждое воскресенье мне сложно, я думаю о суициде. Почему именно в воскресенье? Это единственный выходной день, когда у меня нет работы. Я трудоголик, люблю пахать каждый день. Мне нравятся тренировки, я люблю ходить в зал, а когда этого нет, то чувствую себя подавленным. Но когда наступает утро понедельника, я вновь фантастически себя ощущаю», – сказал в интервью ESPN.

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Напомним, матч-реванш Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри состоится в Лас-Вегасе 22 февраля. Первый поединок боксёров, который состоялся в декабре 2018 года, завершился вничью.

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