Головкин травмировался перед титульным боем

Новости спорта:Геннадий Головкин получил травму голени, в связи с чем отложил свое возвращение на ринг.

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин получил травму голени, в связи с чем отложил свое возвращение на ринг, информирует ESPN.

Из-за повреждения казахстанского боксера его бой против поляка Камиля Шереметы состоится в мае или июне.

Это уже не первый перенос поединка. Изначально бой Головкина и Шереметы планировался на февраль, а затем дважды переносился на март и апрель.

В последнем бою Головкин по очкам победил украинца Сергея Деревянченко, завоевав вакантные чемпионские пояса по версиям IBF и IBO в среднем весе.

Непобежденный Шеремета в последнем поединке нокаутировал Оскара Кортеса во втором раунде.