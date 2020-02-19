Сауль нацелился на третий бой с Головкиным

Новости спорта:Сауль Альварес согласился провести третий бой против Головкина.

Чемпион WBA Super в среднем дивизионе Сауль Альварес согласился начать переговоры о третьем поединке против чемпиона IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина, сообщает инсайдер Майк Коппинджер.

Поединок может пройти в рамках суперсреднего веса и будет показана на стриминг-платформе DAZN, которая транслирует поединки с участием обоих боксеров и первоначально была заинтересована в проведении третьего боя боксеров.

Головкин и Альварес дважды встречались в ринге. В первою бою была зафиксирована ничья, во втором Сауль победил решением судей.

Ранее о возможном бое Альвареса с Головкиным в 2020 году заявлял Эдди Хирн.