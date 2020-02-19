Паркер оценил боксерские способности Усика

Новости спорта:Джозеф Паркер заявил о желании боксировать с Александром Усиком.

Экс-чемпион мира Джозеф Паркер высказался об украинском супертяже Александре Усике.

Британец назвал его одним из лучших и выразил желание встретиться с ним на ринге.

"Бой с Усиком был для меня одним из вариантов. Я сказал, что без проблем приму этот поединок. Он превосходный боксер, техничный, достиг многого в тяжелом дивизионе, и я хотел бы протестировать себя в бою с лучшим. Мне кажется, что он один из лучших. По крайней мере, если мы говорим о боксерских навыках. Но я готов боксировать с любим из топ-5.

Я видел бой Усика с Уиезрспуном. Это был не лучший его поединок, но это можно назвать неплохим знакомством с супертяжелым дивизионом. Он проблемный соперник, потому что очень техничный и у него много опыта. Но мне нравятся проблемы. Если бы у меня была возможность провести с ним бой, я ухватился бы за нее обеими руками.

Посе поединка многие подумали, что бой был не лучшим. Но никто не знает, каким он будет в следующих боях. Мы поймем, что он из себя представляет толко спустя несколько боев", - сказал Паркер в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing.

Усик на данный момент - первый номер рейтинга WBO и обязательный претендент на титул, которым владеет Энтони Джошуа.