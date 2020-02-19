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Дебют Гассиева в хэвивейте опять сорвался

Дебют Гассиева в хэвивейте опять сорвался
13:12 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Дебютный бой Мурата Гассиева в тяжелом весе переносится не впервые.

Поединок российского боксёра Мурата Гассиева с американцем Джерри Форрестом, намеченный на 1 марта в США, не состоится. Об этом сообщили в команде российского спортсмена.

"Бой не состоится. Там много вопросов: от того, что Мурат не был готов как следует, до того, что были вопросы по контракту», — приводит слова представителя команды Гассиева ТАСС.

Дебютный бой Гассиева в тяжёлом весе переносится не впервые. Ранее спортсмену мешали травмы.

Поединок должен был состояться в ночь на 1 марта мск во Фриско (США, штат Техас), бой должен был стать дебютным для россиянина в тяжёлом весе.

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В активе бывшего чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе 26-летнего Гассиева 26 побед (в том числе 19 нокаутом) и одно поражение. На счету 31-летнего Форреста 26 побед (в том числе 20 нокаутом) и три поражения.

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Бокс, Новости бокса, Мурат Гассиев.
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