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Уайлдер: Моя двухлетняя дочь бьет сильнее, чем Фьюри

Уайлдер: Моя двухлетняя дочь бьет сильнее, чем Фьюри
15:11 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Деонтей Уайлдер вновь высказался касательно боксерских навыков Тайсона Фьюри.

Американский боксёр Деонтей Уайлдер, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC, не считает, что его ближайший соперник британец Тайсон Фьюри обладает сильным ударом.

Напомним, матч-реванш Уайлдер — Фьюри состоится в Лас-Вегасе 22 февраля. В первом поединке в декабре 2018 года судьи зафиксировали ничью.

Фьюри заявлял, что нокаутирует Уайлдера, но тот ответил, что ничего у него не выйдет.

"У Фьюри, как я уже говорил, вместо кулаков подушки. Вот почему я всё время давил на него в последнем поединке. Все мы знаем, что он не умеет бить.

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Моя двухлетняя дочь бьёт сильнее, чем он. Не верю ничему, что он говорит", — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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