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Фьюри назвал свое лучшее решение

Фьюри назвал свое лучшее решение
17:41 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Тайсон Фьюри остался доволен своим подготовительным лагерем перед реваншем с Деонтеем Уайлдером.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 KO) признался, что смена тренера в преддверии реванша с Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 40 KO) была лучшим решением в его карьере.

"До того, как приехать в Штаты и начать этот тренировочный лагерь, я был абсолютно не уверен в том, как все пройдет, поскольку только что лишился своего многолетнего тренера.

Теперь же у меня был новый тренер, с которым я не работал больше десяти лет, так что все было подвешено в воздухе.

Да, я не знал, как все пройдет, но сейчас я могу заявить вам, что это было лучше решение, которое я когда-либо принимал, и я рад тому, что решился на это. В субботу вечером все мы станем свидетелями особенного события", - сказал Фьюри.

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Отметим, что для реванша Тайсон Фьюри готовился под руководством Шугара Хилла.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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