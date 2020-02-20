"Вижу в нем частичку себя": Кличко рассказал о дружбе с Джошуа

Новости спорта:Украинец выразил симпатию британскому чемпиону.

Бывший чемпион мира Владимир Кличко поддержал обладателя титулов IBF, IBO, WBA и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

"Я очень рад, что Джошу победил Руиса в реванше. Энтони - мой друг, я очень симпатизирую ему. Можно даже сказать, что я вижу в нем частичку себя.

В таких моментах и проявляется вся красота бокса - вы можете ненавидеть друг друга в ринге, но быть замечательными друзьями в жизни. Например, Макс Шмелинг поддерживал Джо Луиса, когда у того были проблемы", - цитирует слова Кличко OlympicChannel.com.

Напомним, бой Владимира Кличко и Энтони Джошуа прошел 29 апреля 2017 года в Лондоне и закончился досрочной победой британца.