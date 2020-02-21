Все из-за драки: отменена финальная дуэль взглядов Уайдера и Фьюри

Новости спорта:В первом поединке Фьюри и Уайлдера судьи раздельным решением зафиксировали ничью.

Атлетическая комиссия штата Невада запретила Тайсону Фьюри и Деонтею Уайлдеру проводить финальную дуэль взглядов перед вторым боем.

Решение было принято в целях безопасности в связи с устроенной боксерами потасовкой во время предыдущей дуэли.

Ранее стало известно, что оба бойца заработают не менее 25 миллионов долларов за предстоящий поединок.

Рематч между Фьюри и Уайлдером состоится 23 февраля в Лас-Вегасе. На кону боя стоит чемпионский пояс по версии WBC, которым сейчас владеет американец.

В первом поединке Фьюри и Уайлдера судьи раздельным решением зафиксировали ничью.