Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер: где и когда смотреть бой в Украине

Новости спорта:23 февраля состоится бой-реванш за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри

В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе (США) состоится боксерский вечер, где в главном поединке на ринг выйдут Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри. Это будет их вторая попытка выявить сильнейшего после ничьи в декабре 2018-го.

Американский боксер Деонтей Уайлдер владеет титулом чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC с 2015 года. Имеет на своем счету 41 победу, ни одного поражения и одну ничью, собственно, с Тайсоном Фьюри.

Британец Тайсон Фьюри имеет 29 побед и ничью с Уайлдером. В ноябре 2015 года одержал победу над Владимиром Кличко, и получил титулы чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе, ранее принадлежавшие Владимиру.

Удастся ли Фьюри отвоевать титул чемпиона мира, и кто все же из боксеров получит первое поражение – смотрите 23 февраля в 4:00 на медиасервисе MEGOGO в разделе «Спорт» и канале MEGOGO Футбол.

Трансляция будет на спутниковых каналах: РЕН ТВ (Россия), BT Sport Box Office HD, ESPN+ USA, Fox Sports PPV, K Sport 1 HD (Косово), Ring.bg HD (Болгария), Sport 1 (Венгрия), Sport 2 (Чехия, Словакия), ViaPlay (Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция). В интернете прямая трансляция на Boxing-MMA.com.