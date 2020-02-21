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Беринчик – Сармиенто: какие шансы на победу в украинца

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Беринчик – Сармиенто: какие шансы на победу в украинца
14:41 Сегодня Телеграф

Новости спорта:22 февраля в броварском ТРЦ «Терминал» пройдет бой Беринчик – Сармиенто.

Для Дениса это будет уже его четвертая защита титула Интернационального чемпиона WBO.

Соперником Дениса станет аргентинец, который ранее не проводил поединки за пределами родины. Латиноамериканец младше Беринчика, ему 26 лет (Денису – 31 год), но при этом Эктор успел провести больше боев – 22. На его счету одно поражение и 14 побед нокаутом. Украинец, напомним, провел в профи 12 поединков, все выиграл (7 раз досрочно).

Тем не менее, несмотря на это, главным претендентом на победу считается Денис. Аналитики Parimatch оценивают его шансы в довольно высокие 85%. Про Сармиенто известно не так много и пока что ничто не говорит о том, что он соперник более высокого уровня чем те, с которыми Беринчик встречался ранее.

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Незадолго до поединка, во время открытой тренировки Дениса стало известно, что боксер решил сменить тренера. Вместо Станислава Григорука теперь он работает с Егором Голубом. Любопытно, что новый тренер Беринчика на два года младше своего подопечного. Впрочем, Дениса это не беспокоит: «Мы были в сборной вместе, мы придерживаемся одной стратегии, мы оба Тельцы. Мы знаем, над чем работаем», - сказал он.

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