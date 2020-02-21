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Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер: где и когда смотреть бой в Украине
Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер: где и когда смотреть бой в Украине

Уайлдер – Фьюри: прогноз на вторую серию

Уайлдер – Фьюри: прогноз на вторую серию
16:45 Сегодня Телеграф

Новости спорта:В ночь на 23 февраля в Лас-Вегасе состоится второй бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

Эти боксеры уже встречались в конце 2018 года, но сильнейшего определить так и не смогли. После 12 раундов напряженного поединка судьи посчитали, что была ничья.

Как и тогда, на кону будет стоять чемпионский пояс по версии WBC (11 защита Уайлдера), а также вакантный титул по версии The Ring. Фьюри же после победы над Владимиром Кличко все свои звания растерял, но, продолжает оставаться одним из самых сильных боксеров в хевивейте.

Деонтей и Тайсон после той ничьей успели провести по два поединка, в которых одержали победы. Интерес к их второй встрече постепенно разогревался, что сделало поединок одним из самых ожидаемых. Выросли и гонорары боксеров. Если в прошлый раз Уайлдер получил 14 миллионов долларов, а Фьюри – 10, то теперь их доход составит 25 миллионов долларов у Тайсона и 35 – у Деонтея.

Что же касается шансов на победу, то они приблизительно равные. Аналитики Parimatch дают действующему чемпиону 49% против 46% у претендента, еще 5% на то, что повторится ничья.

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер: где и когда смотреть бой в Украине

Уайлдер серьезный панчер, на его счету 41 нокаут в 43 поединках. У Тайсона 20 нокаутов в 30 боях. При этом оба боксера остаются непобежденными. В прошлый раз Фьюри дважды оказывался в нокдауне, но оба раза вставал как ни в чем ни бывало. При этом сам Деонтей заявляет, что удары Тайсона он практически не чувствовал.

Стоит отметить, что бой с Уайлдером был для Фьюри третьим за год. А еще до этого Тайсон делал паузу в карьере на 2,5 года. То есть, он не был в полной мере готов к бою с чемпионом, но, все равно выдержал экзамен. Сейчас британец в лучшей форме и этот поединок должен стать еще более зрелищным.

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