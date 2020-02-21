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Боб Арум: Джошуа бегал по рингу, как трус

Боб Арум: Джошуа бегал по рингу, как трус
21:44 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Американский промоутер Боб Арум поделился мыслями о чемпионе мира в супертяжёлом весе.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мыслями о чемпионе мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа. По словам функционера, в США британец никогда не будет восприниматься всерьёз, так как в прошлом он проиграл нокаутом Энди Руису.

«В США всем плевать на Джошуа. Любой боец, который проигрывал нокаутом Энди Руису не является элитным бойцом. Давайте говорить откровенно, я организовывал бои Руиса и он никогда не нокаутировал серьёзных соперников.

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Большинство его соперников не были элитными бойцами. И при этом Джошуа проиграл Руису нокаутом. Как это характеризует Энтони? Представьте, если Руис будет биться с Фьюри или Уайлдером, дадите ли вы Энди хоть один шанс? Нет. Джошуа же сначала проиграл Руису нокаутом, а во втором бою победил, но бегал по рингу, как трус", — приводит слова функционера Boxingnews24.

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Бокс, Боб Арум, Джошуа, Бокс новости, Энди Руис.
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