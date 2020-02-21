Шахтер готов отправить самолет в Китай для эвакуации

Новости спорта:"Шахтер" готов отправить в Китай клубный самолет для эвакуации украинцев.

Футбольный клуб "Шахтер" заявил о готовности отправить клубный самолет для эвакуации оставшихся в Китае украинцев, сообщает пресс-служба "Шахтера" со ссылкой на капитана клуба Андрея Пятова.

"После поединка удалось пообщаться с Ринатом Ахметовым. Обсудили игру, и президент выступил с инициативой отправить клубный самолет, чтобы забрать Настю (украинку Анастасию Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки – ред.) и других украинцев из Китая.

Договорились, что если в этом будет необходимость, то клуб готов отправить наш клубный самолет за оставшимися в Ухане украинцами", - сказал Пятов.

«Шахтер» готов отправить клубный самолет в Китай за украинкой.



Капитан «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о желании клуба помочь украинцам, эвакуированным из центра эпидемии коронавируса в Ухане.



Заявление капитана «Шахтера»: https://t.co/XuLTzesDGG. pic.twitter.com/QVMy7oYc2K — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 21, 2020

Кроме того, капитан "Шахтера" сообщил, что клуб готов все деньги, вырученные от продажи билетов на матч с "Бенфикой", направить на обеспечение комфортных бытовых условий для эвакуированных, которые будут находиться 14 дней на карантине в Новых Санжарах.