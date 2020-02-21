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На матчах сборной Украины могут появиться бесплатные семейные секторы

На матчах сборной Украины могут появиться бесплатные семейные секторы
18:12 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Новости спорта:Президент призвал клубы рассмотреть возможность организации таких секторов в матчах чемпионата.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко предлагает организовать бесплатные семейные секторы на матчах национальной сборной.

«Впервые матч Динамо — Ворскла, который должен проходить без зрителей, посетят исключительно дети. Конечно, в сопровождении взрослых». 

«В связи с этим у меня появилась идея: организовать бесплатные семейные секторы для болельщиков на домашних матчах национальной сборной. Это будет отличный стимул для родителей приводить малышей на стадион и вместе поддерживать главную команду страны».

«Конечно, количество мест в таких секторах будет ограничено, а все детали их организации позднее будут опубликованы на официальных ресурсах УАФ».

«Семейные секторы появятся уже в ближайших матчах сборной , которые состоятся 26 мая в Харькове против Кипра, 2 июня в Киеве против Северной Ирландии 7 июня во Львове против Израиля».

«Приглашаю клубы УПЛ рассмотреть возможность организации таких секторов и на их домашних матчах в чемпионате Украины. Это отличный инструмент для популяризации футбола и поощрения целых семей к походам на стадионы в разных городах Украины».

Матч между Динамо и Ворсклой должен пройти без зрителей из-за расистского скандала, который был спровоцировал фанатами на матче киевлян с Шахтером в ноябре прошлого года.

Динамо проинформировало УАФ о посещении матча с Ворсклой учениками футбольных школ в присутствии родителей. В то же время Европейский футбольный союз в ответе Sport Arena разъяснил, что посещение матчей по статье 73 Дисциплинарных правил УЕФА позволено в том числе детям из образовательных школ, а не только футбольных школ.

Помимо трех домашних поединков перед чемпионатом Европы-2020 сборная Украины проведет два выездных товарищеских матча против Франции (27 марта) и Польши (31 марта).

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Матчи с Северной Ирландией и Израилем — заключительный этап подготовки команды Шевченко к Евро-2020. На чемпионате Европы Украина сыграет в одной группе с Нидерландами и Австрией, третий соперник определится после плей-офф Лиги Наций.

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Сборная Украины, Андрей Павелко, Футбол, УАФ.
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