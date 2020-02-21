Гвардиола: Я не могу изменить мнение людей

Новости спорта:Тренер не согласен с наказанием от УЕФА.

Тема двухлетней дисквалификации «Манчестер Сити» в еврокубках остается одной из самых обсуждаемых, и наставник команды Хосеп Гвардиола вновь был вынужден отвечать на вопросы о наказании.

«Я не могу изменить мнение людей, но все в клубе и команде тяжело работали ради наших успехов. Нам никто ничего не дарил, мы все выиграли сами».

«Мы усердно работали каждый день эти сезоны, шли от матча к матчу и это никто не перечеркнет. И ничего еще не закончено, клуб будет бороться, будет апелляция».

«Манчестер Сити» сохраняет спокойствие. Посмотрим, что будет после сезона», - сказал Гвардиола.