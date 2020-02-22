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"Трус": Арум в очередной раз раскритиковал Джошуа

"Трус": Арум в очередной раз раскритиковал Джошуа
08:35 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Боб Арум раскритиковал чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум раскритиковал чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

Арум заявил, что британец неинтересен американским фанатам после своего поражения Энди Руису.

"В США всем плевать на Джошуа. Боксер, проигравший нокаутом Энди Руису, не может называться элитным бойцом. Давайте на чистоту - я организовывал бои Руиса, он никогда не нокаутировал серьезных соперников, а большинство его оппонентов не являлись элитными бойцами. И при этом Джошуа проиграл Руису нокаутом. Как это его характеризует?

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Представьте, если Руис будет боксировать с Фьюри или Уайлдером. Вы дадите ему хоть один шанс на победу? Нет. А Джошуа сначала проиграл Руису нокаутом, а потом победил, но при этом бегал по рингу, как трус", - цитирует Арума Boxingnews24.

 

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Бокс, Боб Арум, Джошуа, Новости бокса.
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