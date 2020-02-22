Уайлдера не беспокоит разница в весе с Фьюри

Новости спорта:Деонтей Уайлдер заявил, что его не беспокоит разница в весе с Тайсоном Фьюри.

Американский боксёр Деонтей Уайлдер, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC, заявил, что его не беспокоит разница в весе с Тайсоном Фьюри в преддверии их реванша. По итогам церемонии взвешивания Фьюри оказался тяжелее Уайлдера на 19,4 кг.

«Меня не беспокоит вес Тайсона Фьюри. Я всегда дрался с большими парнями, которые были больше меня. Это в итоге только замедлит Фьюри. Если он навалится на меня весом, то я просто буду бить его. Пусть выходит в ринг. Я не волнуюсь из-за го веса.

Мы супертяжи, вес не имеет никакого значения. Всю свою карьеру я был легче соперников. Думаю, я перевесил оппонентов раза четыре за карьеру.

Я не думаю о весе.Я подошёл к реваншу в лучшем физическом и психологическом состоянии, чем к первому бою. Я собираюсь сделать больно Фьюри», — цитирует Уайлдера BoxingScene.