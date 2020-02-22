Бронера арестовали во время взвешивания Фьюри и Уайлдера

Новости спорта:Эдриан Бронер был арестован во время официальной процедуры взвешивания Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри в Лас-Вегасе.

Бывший чемпион мира в четырех дивизионах Эдриан Бронер был арестован во время официальной процедуры взвешивания Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри в Лас-Вегасе.

Бронер пытался проникнуть в зал комплекса MGM Grand Garden, где проходила процедура взвешивания, но охрана не позволила боксеру пройти внутрь. Американец отказался самостоятельно покинуть здание. На место происшествия была вызвана полиция, которая и арестовала Эдриана.

Напомним, что в декабре прошлого года Бронер был признан виновным в сексуальном насилии и вынужден заплатить жертве около 700 тысяч евро.

Отметим, что по итогам взвешивания Фьюри (123,8 килограмма) оказался на 19 килограмм тяжелее Уайлдера (104,8 килограмма).

Рематч между Фьюри (29-0-1, 20 КО) и Уайлдером (42-0-1, 41 КО) состоится 23 февраля в Лас-Вегасе. На кону боя стоит чемпионский пояс по версии WBC, которым сейчас владеет американец. Поединок в прямом эфире покажет стриминговый сервис MEGOGO.

Первый поединок Фьюри и Уайлдера состоялся в декабре 2018 года и завершился первой ничьей в карьере обоих боксеров. Американец по итогу поединка сохранил чемпионский титул.