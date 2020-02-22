"Чистое британское мясо": диета Тайсона Фьюри

Новости спорта:Тайсон Фьюри прокомментировал результаты взвешивания перед боем с Деонтеем Уайлдером.

Тайсон Фьюри прокомментировал результаты взвешивания накануне реванша с Деонтеем Уайлдером.

Фьюри оказался на 19 кг тяжелее Деонтея Уайлдера. Вес британца - 273 фунта (123,8 кг), американца - 231 фунт (104,4 кг).

«Мой вес не проблема. Это 273 фунта чистого британского мяса.

Я чувствую себя комфортно с весом. Я нахожусь там, где я хочу быть. Я не пытался сбросить вес. Я гигантский тяжеловес. Я ел чистую пищу, ел хорошо и неважно, в каком весе я выйду на бой.

Вы видели, как тяжеловесы весят 200 фунтов. Вы видели, как они весят 300 фунтов. У супертяжелой категории нет предела, так что это обычная ситуация», - сказал Фьюри.

Напомним, что реванш Уайлдера и Фьюри состоится в ночь с 22 на 23 февраля в Лас-Вегасе.