Уайлдер назвал то, что помешает Фьюри в бою с ним

Новости спорта:Уайлдер считает, что большой вес Фьюри снизит его скорость в ринге.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) прокомментировал разницу в весе с Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО).

Британец перевесил американца почти на 20 кг. Ранее Уайлдер сказал, что его не пугает такая разница в весе.

«Меня не волнует вес Фьюри. Это только замедлит Тайсона. Я всего лишь говорю Тайсону, чтобы он не моргал.

В хэвивейте вес не имеет значения. На протяжении карьеры я почти всегда весил меньше, чем соперники. Мой вес показывает, что я подошел к реваншу в лучшем физическом и психологическом состоянии, чем к первому поединку.

Фьюри – 124 килограмма чистой британской говядины», – сказал Уайлдер.