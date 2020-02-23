Беринчик - Сармьенто: видео боя

Новости спорта:Смотреть полное видео боя Денис Беринчик - Эктор Сармьенто.

В главном поединке вечера бокса в Броварах чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик победил аргентинца Эктора Сармьенто.

Денис Беринчик победил Эктора Сармьенто и защитил титул WBO International в легком весе. Украинец имел существенное преимущество в большинстве раундов и победил решением судей - 117:111, 117:111, 118:110.

В других боях вечера бокса в Броварах украинец Максим Бурсак победил решением судей Максима Смирнова в рейтинговом бою в суперсреднем весе.

Видео боя Денис Беринчик - Эктор Сармьенто:

Украинец Дмитрий Митрофанов победил решением судей Улугбека Собирова (Узбекистан) в рейтинговом бою в среднем весе.

Напомним, в прошлом году Денис Беринчик дважды успешно защитил чемпионский титул в поединках с японцем Нихито Аракавой в апреле и Патрисио Лопесом Морено в октябре.