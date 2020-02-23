Фьюри забил Уайлдера в углу ринга (Видео)

Новости спорта:Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри провели самый ожидаемый бой 2020 года.

В ночь с 22 на 23 февраля в Лас-Вегасе (время киевское) британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри (29–0–1, 20 KO) провел бой против чемпиона мира по версии WBC у американца Деонтея Уайлдера (42–0–1, 41 KO).

Фьюри избил Уайлдера и забрал у него пояс чемпиона мира WBC. Рефери боя остановил поединок в 7-м раунде из-за явного перевеса Тайсона.

Файткард боксерского вечера в Лас-Вегасе:

Видео нокаута:

Boxing masterclass from Tyson Fury pic.twitter.com/5h7T6X0mWP — McL_MCFC (@MCFC_McL) February 23, 2020

Деонтей Уайлдер (США, 42–0–1) – Тайсон Фьюри (Великобритания, 29–0–1) – TKO 7/12

Чарльз Мартин (США, 27–2–1) – Джеральд Вашингтон (США, 20–3–1) – TKO 6/12

Эмануэль Наваррете (Мексика, 30–1) – Джео Сантисима (Филиппины, 19–2) – TKO 11/12

Айзек Лоуи (Великобритания, 19–0–3) – Альберто Гевара (Мексика, 27–5) – UD 10/10

Субриэль Матиас (Пуэрто-Рико, 15–0) – Петрос Ананян (Россия, 14–2–2) – UD 10/10

Себастьян Фундора (США, 13–0–1) – Дэниел Льюис (Австралия, 6–0) – UD 10/10

Амир Имам (США, 22–2) – Хавьер Молина (США, 21–2) – UD 8/8

Габриэль Флорес (США, 16–0) – Мэтт Конвэй (США, 17–1) – UD 8/8

Роландо Ромеро (СЩА, 10–0) – Артур Ахметов (Латвия, 5–0) – TKO 2/8

Вито Мелницки (США, 4–0) – Кори Чемпион (США, 1–2) – UD 4/4