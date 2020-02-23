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Хукер решением судей победил Фелдера в главном бою UFC Fight Night 168 (Видео)

Хукер решением судей победил Фелдера в главном бою UFC Fight Night 168 (Видео)
07:16 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:В ночь на 23 февраля по киевскому времени в Окленде (Новая Зеландия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 168.

Главным событием вечера стал бой легковесов Дэна Хукера и Пола Фелдера.

Бой продлился все пять раундов. Победу раздельным решением судей одержал Дэн Хукер. Таким образом, ему удалось одержать 21-ю победу при восьми поражениях.

На счету Фелдера теперь стало 6 поражений и 17 побед.

Беринчик - Сармьенто: видео боя

Напомним, ранее на турнире российский боец в полулёгком весе Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом в первом раунде техническим нокаутом. Ещё один россиянин Магомед Мустафаев проиграл бой Брэду Ридделлу из Новой Зеландии. Новозеландец одержал победу раздельным решением судей.

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Видео, MMA, Смешанные единоборства, UFC, Новости ММА, UFC Fight Night 168.
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