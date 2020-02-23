Тайсон Фьюри запел после победы над Уайлдером (Видео)

Новости спорта:Британец спел песню после триумфа в реванше с Деонтеем Уайлдером.

В Лас-Вегасе состоялся бой за звание бой за звание чемпиона мира в супертяжело весе, в котором британец Тайсон Фьюри в матче-реванше победил американца Деонтея Уайлдера и забрал у него пояс чемпиона мира WBC.

После боя Фьюри поблагодарил Уайлдера, промоутеров и болельщиков и спел песню Miss American Pie – известный хит фолк-рок исполнителя 1970-х Дона Маклина. В 2000-х годах этот хит перепела Мадонна.

Видео исполнения песни Miss American Pie от Тайсона Фьюри:

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