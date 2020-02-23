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Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер 2: слова после боя

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер 2: слова после боя
10:20 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер дали комментарий после боя-реванша.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о победном поединке с Деонтеем Уайлдером, отдав должное действиям американца.

"Приветствия Уайлдеру. Он неплохо справлялся и показал, что у него чемпионское сердце. Я поймал его жёстким правым, но он сумел подняться после такого чистого попадания. Он настоящий воин. Уайлдер вернётся и снова станет чемпионом мира. Но сегодня король вернулся на престол", — приводит слова британского боксёра BoxingScene.

Американец признал, что соперник был лучше, но выразил недовольство тем, что его команда остановила поединок.

"Со мной всё в порядке. Такое случается. Сегодня победил лучший, но мой угол выбросил полотенце. Я был готов уйти на щите. У меня были кое-какие дела в этом поединке. Нет оправданий, случилось то, что случилось. Но хотел бы, чтобы моя команда позволила уйти мне на щите. Я воин. Фьюри показал отличное выступление. Мы вернёмся сильнее", — приводит слова американца BoxingScene.

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Напомним, ранним утром 23 февраля по киевскому времени Тайсон Фьюри досрочно победил Деонтея Уайлдера и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBC. Уайлдер потерпел первое поражение в карьере.

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