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"Прямо сейчас": Хирн хочет организовать бой Джошуа - Фьюри

"Прямо сейчас": Хирн хочет организовать бой Джошуа - Фьюри
10:45 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Эдди Хирн высказался об организации боя Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа.

Эдди Хирн, промоутер чемпиона IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил, что после завоевания Тайсоном Фьюри чемпионского пояса WBС в этом весе бой между двумя британскими боксерами Джошуа и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе должен состояться как можно скорее.

Фьюри победил чемпиона WBC Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде, и теперь Уайлдер может воспользоваться своим правом на матч-реванш. А Джошуа предстоит обязательная защита титула IBF в бою против Кубрата Пулева, но у Пулева и Джошуа один сопромоутер — американец Боб Арум из Top Rank, и Хирн думает, что это может сыграть свою роль.

"Фьюри был великолепен, и тактика его тренеров Шугара Хилла Стюарда и Энди Ли была идеальна, — сказал Хирн в интервью Sky Sports. — На мой взгляд, нам нужно переходить к организации боя Джошуа-Фьюри прямо сейчас. Никто не хочет видеть третий бой между Фьюри и Уайлдером. Top Rank является промоутером Пулева, и возможно это наш шанс устроить бой за звание абсолютного чемпиона следующим".

Ранее Денис Беринчик победил Эктора Сармьенто и защитил титул WBO International в легком весе.

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