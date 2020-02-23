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Леннокс Льюис высказался о реванше Уайлдер - Фьюри

Леннокс Льюис высказался о реванше Уайлдер - Фьюри
14:59 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Леннокс Льюис прокомментировал повторный бой меду супертяжами.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис прокомментировал победу Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером, признавшись, что он не удивлён досрочной победе соотечественника.

"Не удивлён таким исходом. Фьюри всегда говорит сердцем, и он говорит правду. Залог успеха? Его команда, другой тренер. Он сделал то, что и хотел. Он вёл поединок так, как хотел. Он знал, что ему нужно делать в повторном бою.

Уайлдер скажет, что хочет третьего боя немедленно, но ему нужно отдохнуть несколько месяцев. Что касается дальнейшей карьеры Фьюри, сейчас он является лучшим тяжеловесом в мире, но если хочет стать абсолютным чемпионом мира, ему необходимо подраться с Энтони Джошуа", — рассказал Льюис в интервью, размещённом на YouTube-канале FightHubTV.

Ранее Денис Беринчик победил Эктора Сармьенто и защитил титул WBO International в легком весе

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Тайсон Фьюри, Бокс, WBC, Леннокс Льюис, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Уайлдер - Фьюри.
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