Леннокс Льюис высказался о реванше Уайлдер - Фьюри

Новости спорта:Леннокс Льюис прокомментировал повторный бой меду супертяжами.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис прокомментировал победу Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером, признавшись, что он не удивлён досрочной победе соотечественника.

"Не удивлён таким исходом. Фьюри всегда говорит сердцем, и он говорит правду. Залог успеха? Его команда, другой тренер. Он сделал то, что и хотел. Он вёл поединок так, как хотел. Он знал, что ему нужно делать в повторном бою.

Уайлдер скажет, что хочет третьего боя немедленно, но ему нужно отдохнуть несколько месяцев. Что касается дальнейшей карьеры Фьюри, сейчас он является лучшим тяжеловесом в мире, но если хочет стать абсолютным чемпионом мира, ему необходимо подраться с Энтони Джошуа", — рассказал Льюис в интервью, размещённом на YouTube-канале FightHubTV.

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