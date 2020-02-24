Хирн анонсировал третий бой Уайлдера и Фьюри

Новости спорта:Промоутер был впечатлен действиями британца в ринге.

Известный британский промоутер Эдди Хирн уверен, что после поражения от нового чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) предыдущий обладатель этого пояса Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) захочет проведения третьего поединка.

«Фьюри был великолепен. Шугар Хилл Стюард и Энди Ли выработали превосходную тактику. Я уверен, что Деонтей захочет третьего боя, потому что он всегда может нокаутировать кого-то одним ударом.

Ему нужно время, чтобы прийти в себя, но я почти уверен, что он пойдет на третий бой».

Ранее Хирн отметил, что Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) также хочет боя с Фьюри, а сам «Цыганский король» намекнул на проведение этого поединка очень оригинальным образом.