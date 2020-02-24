"Теперь моя очередь": Уайт вызвал Фьюри на ринг

Новости спорта:Диллиан Уайт бросил вызов новоиспеченному чемпиону мира WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри.

Британский тяжеловес Диллиан Уайт бросил вызов новоиспеченному чемпиону мира WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри.

"Независимо от желания Фьюри и Джошуа, в следующем бою Тайсон должен встретиться со мной. Я заслуживаю этого боя. Я долго работал, чтобы получить титульный бой и часто рисковал своим положением. Теперь моя очередь боксировать с Фьюри.

Но Тайсон не встретится со мной, пока на него не надавят. Поэтому я удивлен, что они еще не заговорили о бое с Джошуа", - приводит слова Уайта Sky Sports.

Напомним, что Фьюри одержал победу нокаутом в реванше против Деонтея Уайлдера.