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Хирн хочет организовать бой Джошуа - Фьюри

Хирн хочет организовать бой Джошуа - Фьюри
14:33 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Победитель станет абсолютным чемпионом мира в хэвивейте.

Промоутер Эдди Хирн твердо намерен организовать объединительный бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

«Бой Джошуа — Фьюри состоится. Я сделаю все, чтобы его организовать. Все хотят увидеть этот бой — Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, MTK, Top Rank, Фрэнк Уоррен, Matchroom».

«Если для этого нужно, чтобы Джошуа победил Пулева, а Фьюри еще раз победил Уайлдера, то так тому и быть. Фьюри побьет Уайлдера, а Джошуа вынесет Пулева, что бы там не говорил Боб Арум».

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Вероятнее всего, следующий бой Джошуа состоится в мае или июне. Соперником чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF будет болгарин Кубрат Пулев.

В свою очередь, Тайсон Фьюри вчера завоевал чемпионский титул по версии WBC, разобравшись с Деонтеем Уайлдером в результате технического нокаута в седьмом раунде.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Новости бокса, Эдди Хирн.
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