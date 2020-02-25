Уайлдер анонсировал третий бой с Фьюри

Новости спорта:Деонтей Уайлдер подтвердил, что собирается активировать опцию о проведении третьего боя с Тайсоном Фьюри.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер подтвердил, что собирается активировать опцию о проведении третьего боя с Тайсоном Фьюри.

"Будет ли третий бой? Конечно, да. Мы скоро активируем опцию о третьем бое. Я с нетерпением жду поединка с Фьюри. Я же воин, поэтому дерусь каждую минуту своей жизни. Мы точно воспользуемся опцией о третьем бое. Это 100%. К лету", - приводит слова Уайлдера ESPN.

Напомним, реванш Уайлдер - Фьюри завершился уже в седьмом раунде, когда команда американца выбросила белое полотенце на ринг.

Ранее сообщалось, что Уайлдер обвинил свой костюм в поражении от Фьюри.